Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú - Infobae

El Ministerio del Interior invocó un caso de uso ilegal de datos personales para justificar el registro al medio, que fue dirigido por el premio Nobel Dmitri Murátov y cuya fundadora Anna Politkovskaya fue asesinada en 2006
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www.meneame.net/story/espana-mejora-siete-puestos-situa-23-ranking-lib
Y en ese otro ruso, seguro que también están haciendo algo chungo..o tienes pruebas de que es todo un montaje?
Yo solo pregunto, busco paralelismos y cuestiono.
De verdad, que no me entra en la cabeza que cojones le veis de bueno a ese estercolero casi tercermundista y neonazi de Rusia, es un pais repleto de miseria y de absoluta mierda al que nadie con dos dedos de frente iria a vivir.. Solo en Rusia al año hay mas del doble de asesinatos y violaciones que en toda la UE + UK. :palm
Claaaaro, solo preguntas... que Rusia este en el top 10 a la cola mundial en libertad de prensa y expresion, y España bastante arriba en el top 23, para ti no significa nada.
rsf.org/es/clasificacion
Igualito, vamos ...
Y otro día hablamos de MAX
Sera el equivalente al diario GARA..? 7 diferencias?
- www.meneame.net/m/actualidad/trump-amenaza-encarcelar-periodista-infor
(Trump amenaza con encarcelar al periodista que informó sobre el rescate de la tripulación en Irán si no revela su fuente [ENG] )
- www.meneame.net/story/ataque-israeli-mata-periodista-jazeera-mohammed-
(Ataque israelí mata al periodista de Al Jazeera Mohammed Wishah en Gaza (ING) )
Claro, en EEUU y en europa no hay presos políticos..es una maravilla.