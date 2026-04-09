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Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú - Infobae

Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú - Infobae

El Ministerio del Interior invocó un caso de uso ilegal de datos personales para justificar el registro al medio, que fue dirigido por el premio Nobel Dmitri Murátov y cuya fundadora Anna Politkovskaya fue asesinada en 2006

| etiquetas: represión , dictadura , putin
3 1 1 K 27 actualidad
10 comentarios
3 1 1 K 27 actualidad
vviccio #6 vviccio
Cosas de las dictaduras y en China lo mismo.
2 K 28
#5 Pitchford *
Ya estaba de los últimos en el ranking de 2025. En el siguiente igual ya está el último..

www.meneame.net/story/espana-mejora-siete-puestos-situa-23-ranking-lib
1 K 26
#4 pozz
#3 En ese diario se señalaban objetivos, y los terroristas los mataban... menuda comparación mas repugnante que has hecho, y todo para intentar blanquear a los nazis rusos que tanto os encantan. :palm:
2 K 23
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#4
Y en ese otro ruso, seguro que también están haciendo algo chungo..o tienes pruebas de que es todo un montaje?
Yo solo pregunto, busco paralelismos y cuestiono.
0 K 9
#10 pozz
#8 Las escusas que poneis los rusoplanistas, es digno de estudio...
De verdad, que no me entra en la cabeza que cojones le veis de bueno a ese estercolero casi tercermundista y neonazi de Rusia, es un pais repleto de miseria y de absoluta mierda al que nadie con dos dedos de frente iria a vivir.. Solo en Rusia al año hay mas del doble de asesinatos y violaciones que en toda la UE + UK. :palm: :palm

Claaaaro, solo preguntas... que Rusia este en el top 10 a la cola mundial en libertad de prensa y expresion, y España bastante arriba en el top 23, para ti no significa nada. :palm:
rsf.org/es/clasificacion
0 K 6
luiggi #1 luiggi *
Dedicado a los prorusos de menéame que comparan los cientos de miles de medios occidentales: de decenas de países democráticos y con gobiernos de todos los colores, con el control y represión absoluto de los medios en Rusia.

Igualito, vamos ...

Y otro día hablamos de MAX
1 K 16
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
#1
Sera el equivalente al diario GARA..? 7 diferencias?
1 K 3
Connect #2 Connect *
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0 K 13
luiggi #7 luiggi
#2 Trump puede amenazar lo que quiera. No puede hacerle nada.
0 K 10
Alfon_Dc #9 Alfon_Dc *
#7
Claro, en EEUU y en europa no hay presos políticos..es una maravilla.
0 K 9

menéame