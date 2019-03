Noticias verdaderas y otras mentiras

[...]Por lo general, aunque quepan excepciones —que las hay—, en el tema de las noticias el asunto está claro. Como los hechos que se producen de forma natural suelen ser limitados y generalmente rutinarios, ya no llaman la atención ni dan para satisfacer la demanda de entretenimiento colectivo, por eso hay que fabricar noticias en masa con cualquier pretexto para atender a la demanda del mismo signo. Si aquellas no existen se diseñan artificialmente o si no es posible se inventan.