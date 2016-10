El Alsasua vasco: Oñate. Escraches y ollas que simulan explosivos a las puertas del cuartel

9 meneos 55 clics

La agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en Alsasua ha dado voz al grito silencioso en este cuerpo de que el hostigamiento no ha cesado. No hay tiros, no hay bombas, pero las amenazas de los cachorros de ETA continúan. “Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el odio no ha cambiado”. El brutal ataque en la localidad navarra da consistencia a la permanente queja-advertencia de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) sobre la situación que vive en Euskadi y Navarra la Benemérita, que es objeto de pintadas,