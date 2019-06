Notas de campo – Matías Costa  

Me gusta recordar que los fotógrafos no somos tan diferentes de los escritores, los pintores o los cineastas, y que transitamos caminos similares al enfrentarnos a nuestro trabajo. Me hace sentir parte de una comunidad que comparte procesos y rituales, que se embarca muchas veces sin rumbo fijo y naufraga otras tantas para llegar a un puerto desconocido. Concibo la labor creativa como un constante trabajo de campo que me sirve para ordenar y representar visualmente las inquietudes, filias y fobias [...]