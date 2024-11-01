·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9202
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
10219
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8995
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
7218
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
4570
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
más votadas
703
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
276
El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores
328
Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él
726
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
313
Moreno Bonilla se jacta de que el PP es el que "más cuida lo público"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
67
clics
Nótame by @benjami: odiandolo todo muy fuerte
Playlist elaborada por Benjami, dueño de meneame, con canciones sobre la dinamica del notame de nuestra web.
|
etiquetas
:
benjami
,
notame
2
1
5
K
-16
ocio
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
5
K
-16
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pazentrelosmundos
Que vergüenza ajena da ya todo esto...
2
K
55
#3
Tebac
#1
#2
relacionado:
www.meneame.net/notame/3701445
0
K
6
#9
Charles_Dexter_Ward
#2
pos'si Daka, pues sí. Vergüenza ajena.
0
K
20
#1
Golan_Trevize
No apto para calvos
1
K
31
#7
Doisneau
*
Aun no he visto una sola interaccion normal del mermao este. Es muy vergonzoso, encima tiene sindrome de genio incomprendido, de ese pozo no se sale ya, menos a su edad.
2
K
28
#4
Golan_Trevize
Me gusta más la canción de Jawn el Tiburón
1
K
26
#5
fareway
Y ese elemento es el CEO de esto... en fin...
0
K
14
#10
Bilardezz
#5
Si es el CEO lo tiene facil, resetear el karma de todos los habituales, y penalizar que entre ellos se suban el karma para fagocitar el espacio de nótame.
0
K
6
#6
CharlesBrowson
esta peña da una cosica...
0
K
8
#8
Carnedegato
Normal que esto sea un pozo putrefacto de mermados de la izquierda radical y cada vez entre menos gente.
3
K
-25
#11
elsnons
*
#8
Martín Var intentó socializar un poquito pero lo echaron groseramente con zafios insultos y demás. Menéame ha perdido toda su masa encefálica hace años y mira que la tenía, mucha y de calidad en lengua hispana.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aun no he visto una sola interaccion normal del mermao este. Es muy vergonzoso, encima tiene sindrome de genio incomprendido, de ese pozo no se sale ya, menos a su edad.