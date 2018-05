Nosotros subimos los móviles con la bandera arcoíris durante la actuación de Rusia en Eurovisión

Este ha sido el primer año que he ido a Eurovisión, y en un principio no sabía muy bien cómo iba a narrar por aquí mi experiencia.Pensé contar lo flipante que es vivirlo en Golden Circle, al lado del escenario, viendo cómo se crea magia durante el momento en el que se presentan las postales del país que canta a continuación.Sin embargo, me voy a explayar con algo que pasó durante la segunda semifinal, y que apestaba a homofobia por doquier, y es el hecho de que nos hicieron tirar las banderas LGBT, y no porque se incumpliesen normas.