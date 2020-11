Nosotros no tenemos enemigos [EN]

No tenemos enemigos, los enemigos nos tienen. Resulta que la RIA (no los artistas) y la MPA, Motion Picture Association, están molestas con el hecho de que Njalla no esté cerrando dominios en sus solicitudes ilegales. Creemos que es importante que los tribunales hagan su trabajo a fin de tener algunos fundamentos legales para bloquear algo tan importante como la infraestructura. Siempre defendemos la libertad de expresión, trabajamos contra la censura y la privacidad. La historia dirá si vencen la AMP /nazis / grupos anti-aborto, o el resto