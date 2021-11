Nos unimos a la moda del cambio de nombre. NoGAFAM va a ser “NoBigTech”

GAFAM, aunque sean unas siglas bastante representativas del capitalismo de la vigilancia, no representan de manera óptima y genérica nuestra lucha. Nosotros queremos que no exista ninguna Big Tech, queremos que no sean grandes. Queremos que sean simplemente unas compañías tecnológicas más, pero que no sean las empresas de las que depende la sociedad entera. Queremos representar a la tecnología y servicios pequeños, los autogestionados, soberanos, queremos que no haya nadie demasiado grande.