¿Nos retrasarán la edad de jubilación?

3 meneos 53 clics

2 anónimos 1 2 compartir:

Hace ya una semana que volví de las vacaciones pero me está costando sobremanera recuperar el ritmo. Hoy por fin he acabado este artículo que tenía pensado publicar el lunes pasado pero que he sido incapaz de acabar hasta ayer. Las vacaciones son una época en la que los buscadores de la independencia financiera dejamos volar nuestra imaginación hacia una vida en la que podremos decidir a qué dedicamos nuestro tiempo sin preocuparnos demasiado del dinero.