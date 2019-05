Otro filme de culto: "The Warriors", dirigido por Walter Hill. La música original es de Barry De Vorzon, aunque la banda sonora incluye, además, al ex-Eagle Joe Walsh, y también una versión de "Nowhere To Run" por Arnold McCuller. Al final, les dejaremos con el "Nowhere To Run" original por Martha Reeves & The Vandellas. ¡Bienvenidos a Vértigo!