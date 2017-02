¿Nos fiamos de los periodistas?

Asistimos al espectáculo diario de la información sin contrastar, de argumentos débiles en los que se entremezclan los géneros periodísticos como linajes, lo que nunca lleva a nada bueno. Opinión y noticia son complementarios, necesarios, pero nunca han de confundirse en el ejercicio de la profesión. Ya lo escribí en su momento: no todo vale, no vale la injuria, no vale la calumnia, no vale la acusación sin pruebas, no vale el acoso y derribo, no vale la libertad de expresión como un paraguas que cubre la infamia y la mentira.