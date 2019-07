¿Es ético el negocio de las armas? Obviamente no. Las armas son para matar. No se pueden contar milongas alrededor de las armas. El otro día decía el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que las últimas que cargaron en Santander eran para una exposición en Abu Dhabi [...] No es que nos timen con la tarifa de luz, nos están engañando para masacrar a niños y bombardear hospitales.