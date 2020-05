¿Nos estamos empezando a sentir engañados?  

Jordi Cañas, eurodiputado por Ciudadanos, ha participado en el progama de Carlos Fuentes en Teve.cat. Ha dado su opinión sobre la actualidad. Ante problemas complejos no valen las soluciones fáciles. No se comprende si es peor la mentira o la negligencia. Buscar atajos en política puede ser satisfactorio pero erroneo. No cree que los ciudadanos quieran escuchar la verdad. ERC votó en contra de la anterior prórroga. Hoy se plantea apoyar una prórroga de un mes. Los motivos, como comprenderán, sera difícil que sean exclusivamente sanitarios.