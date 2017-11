¿Nos espía Facebook a través del micrófono del móvil?

(C&p) Estoy haciendo un curso de inglés y pensé que para complementar el aprendizaje estaría bien ver una película que ya hubiera visto, pero en VO (versión original). De hecho esto se me ocurrió haciendo las compras del fin de semana Joan en el supermercado. Mi propuesta era ver Harry Potter ya que él no había visto ninguna de ellas. Así que nos pusimos de acuerdo en una conversación cara a cara. Lo más normal del mundo o no, ya que últimamente la gente lo decide todo a través de mensajería de comunicación como WhatsApp.