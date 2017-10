Perdonen los lectores, pero me he de hacer las preguntas de ¿por que? y ¿por que ahora? Eso me lleva a revisar que ha pasado durante los ultimos 10 años.Este tiempo ya es calificado por muchos economistas internacionales como nuestra decada perdida. Hemos visto estalllar una burbuja inmobiliaria que va inflar una ley del suelo del PP y que el PSOE no quiso desinflar antes de que nos estallara en la cara.