¿Por qué nos encanta el olor de los libros? La ciencia tiene una explicación para ello

¿Alguna vez has sentido la inexplicable necesidad de abrir un libro e inhalar profundamente entre sus páginas? No sabemos por qué, pero ese olor nos resulta placentero. Y no podemos evitarlo. No importa si es viejo o nuevo, un cuento infantil de tu primo pequeño o un clásico de Dostoyevski. Todos ellos vienen acompañados de un aroma mágico. Pero, ¿por qué los libros tienen ese olor tan particular? Y sobre todo, ¿por qué nos gusta tanto? Ambas preguntas han sido respondidas por la ciencia.