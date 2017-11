"Se nos dice que debemos estar agradecidos de tener incluso lectores": libros electronicos pirateados [ENG]

La exitosa novelista estadounidense de fantasía Maggie Stiefvater encabeza un grupo de escritores que advierte a los lectores que si descargan ebooks pirateados, los autores no podrán continuar escribiendo porque no podrán ganarse la vida. Stiefvater, autora de la serie Shiver and Raven Cycle, planteó el problema luego de que un lector le contactara en Twitter y le dijera: "Nunca compré tus libros, los leo pirateados en línea".