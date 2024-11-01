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«Nos destrozó la vida»: una familia exige respuestas tras la muerte de un hombre abandonado por agentes ICE (Eng)

«Nos destrozó la vida»: una familia exige respuestas tras la muerte de un hombre abandonado por agentes ICE (Eng)

Nurul Shah Alam, un refugiado rohingya casi ciego, fue abandonado en un aparcamiento de Buffalo. Su muerte ha sido calificada de homicidio: ¿y ahora qué? www.meneame.net/story/encuentran-muerto-bufalo-refugiado-casi-ciego-ab

| etiquetas: ice , nurul shah alam , muerto , eeuu , inmigración , homicidio
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