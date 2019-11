¿Qué nos convierte en dependientes emocionales?

Médico: ¿Qué le sucede? Paciente: Me encuentro mal. Me ocurre cada vez que siento que se aleja de mí. Tengo una sensación de presión constante en el pecho y a veces hasta me cuesta respirar. Lloro, me desespero, y lo peor es la cabeza. No puedo dejar de pensar. Sólo me tranquilizo cuando nos vemos, o si hablamos y veo que todo está bien. Médico: Entiendo, apunte: Medico: Se va a tomar un comprimido de 75 mg de su pareja por la mañana, otro después de comer y dos por la noche justo antes de irse a dormir para que le ayude a conciliar el sueño