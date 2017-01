Desde que tengo Internet en casa he conocido a un montón de gente. Personas que ahora son amigos, con los que he compartido buenos momentos, que han sido compañeros profesionales… También he conocido chicas con las que he acabado teniendo relaciones. Algunas más largas, otras más cortas, unas fueron bien, otras no tanto. En alguna de estas aventuras amorosas, romance se me antoja muy intenso, ha habido un denominador común que nunca me ha gustado: explicar a los demás cómo nos hemos conocido. «Di que nos conocimos en un bar».