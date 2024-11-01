edición general
Norma ADIF Plataforma: Metodología para la evaluación del riesgo de colapso de estructuras por impactos de vehículos ferroviarios descarrilados

Las medidas de mitigación deben ser adecuadas para cada una de las amenazas/causas identificadas como posible origen del descarrilamiento o empeoramiento de las consecuencias del mismo (deriva lateral del vehículo, impacto contra la estructura, colapso de la misma, daños a personas, etc.). Para ello, es fundamental identificar para cada una de las posibles amenazas, su probabilidad de ocurrencia, su gravedad y las barreras o medidas de seguridad que eliminen o mitiguen el riesgo...

etiquetas: adif , descarrilamiento
#2 Abril_2025
Ya están los ejpertos lanzando teorías y acusaciones.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Únicamente es posible llevar a cabo este proceso de manera individualizada para cada punto particular de la infraestructura ferroviaria, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos de descarrilamiento (remonte de pestaña, rotura de elementos de guiado, etc.) y las condiciones específicas del tramo (tipo de tráfico, trazado, etc.). Como criterio general, en situaciones de alto riesgo (por ejemplo, presencia de un desvío), puede ser necesario emplear una combinación de medidas mitigadoras, justificando su elección y diseño de manera adecuada...
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
abogados de personas afectadas y de sus familiares deberían estar revisando todos estos documentos oficiales de ADIF como el de este meneo e ir comprobando y anotando todas las acciones que ADIF haya llevado o esté llevando a cabo y que no se adecuén a lo que ADIF establece en dichos documentos, con el objetivo de probar ante instancias judiciales la responsabilidad de ADIF en el accidente ocurrido
Kantinero #4 Kantinero *
igual es más el momento de ocuparse de heridos fallecidos y familiares
