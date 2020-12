¡Hola, hola, lectores! ¿Cómo estáis llevando el calor? Sé que he estado algo desaparecida de las redes sociales y del blog, pero espero retomar la actividad de reseñas en breve (si es que no doy abasto). Hoy os voy a hablar de Noragami, el último anime de Netflix que he visto donde se juntan algunas gamberradas, amistad, aventuras y mucha mucha diversión...