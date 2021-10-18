·
Ñoquis de calabaza con mantequilla y salvia
Hacer ñoquis en casa no es tan trabajoso como parece. Esta versión otoñal con calabaza es sencilla de preparar, tiene un punto dulce y combina a la perfección con sabores suaves.
ñoquis
,
calabaza
,
cocina
#1
pazentrelosmundos
De la receta:
Dificultad: La de conseguir una masa mullidita y bien aderezada, y no destrozarla al cortar los ñoquis. Vagos, manazas e impacientes, abstenerse (o enmendarse, que nunca es mal momento).
0
K
14
#2
skaworld
*
#1
eso es ñoqui shaming, todo ñoqui es bello, con sus curvas, sus arrugas, sus pliegues... un ñoqui no tiene por que tener una forma normativa para ser tratado con el amor que se merece y ser dorado en la sarten con su poquito de mantequilla.
Y lo mismo se aplica a croquetas , rosquillas o incluso ese pan bao que se te ha quedao pegado en la vaporera y se te deshace un poco pero no por ello va a perder tu cariño.
Make food mistakes sexy again
1
K
26
