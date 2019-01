Nombres epicenos: un solo género para definirlos a todos

Desde que supieron que estaban esperando un hijo, Luis y Sonia acordaron mantener el suspense y pidieron a sus médicos que no les desvelaran el sexo de su bebé. Así sería mucho más emocionante, pensaban. Si al final, qué más daba que fuera niño o niña, si le ve iban a querer igual… Así que empezaron por buscar nombre. Como no sabían qué sería y por no estar devanándose los sesos distinguiendo entre femeninos y masculinos, tiraron por la calle del medio: uno que sirviera igual para él que para ella.