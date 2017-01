Los nombres de las calles y de las cosas

En Alicante querían cambiar los nombres de las calles. Lo hacían en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. No es agradable tener que nombrar a personas que han participado en un régimen como el franquismo cuando das una dirección o caminas de paso a la panadería. Aunque no todos lo ven igual, Por ejemplo, los concejales del Partido Popular. Si usted no es español le daré el siguiente ejemplo. Imagine que pasea por una calle en Alemania y se da cuenta, tras un ciprés, que pasea por Goebbels Strasse. Pues bien, es lo que sucede en España.