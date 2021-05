¿Por qué el nombre de Mequinenza aparece en el Arco del Triunfo de París?

Si has estado París seguro que entre los monumentos que no han faltado en tu visita es el Arco del Triunfo. Construido entre los años 1806 y 1836 por orden de Napoleón para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, este colosal símbolo francés sirve de punto de partida de una de las arterias más concurridas de la ciudad, los conocidos Campos Elíseos. Una de las curiosidades del Arco del Triunfo es que en sus paredes bajo la bóveda figuran escritos los nombres de las 128 batallas que libraron no solamente la primera...