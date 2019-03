La tripofobia es el miedo o repulsión que se siente al mirar un patrón de figuras geométricas muy juntas, especialmente si estas son orificios pequeños. Muy posiblemente cuando HMD pensó en lanzar el Nokia 9 PureView no consideró esta fobia ni a todos los que por desgracia la padecemos. Hoy he querido comprobar si efectivamente el teléfono y sus infinitos agujeros traseros me provocan tanta repulsión en directo como pensaba. Y no te niego que el encuentro… ha sido tenso.