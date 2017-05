No me considero una persona especialmente pegada al móvil. No suelo sacarlo del bolsillo más allá de ocasiones puntuales (subir o bajar volumen, atender una llamada, buscar una localización en Google Maps o Citymapper, etc.) y, por tanto, la idea de usar un Nokia 3310 2017 como dispositivo principal no me parecía descabellada. Hasta que le metí la tarjeta SIM y la microSD y guardé en un cajón mi S7.