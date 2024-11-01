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Noelia podrá morir en paz: Estrasburgo pone fin a la ofensiva ultra para torpedear la ley de eutanasia

La decisión del TEDH supone el enésimo respaldo a su eutanasia, que ya había sido avalado por todas las instancias judiciales españolas.

| etiquetas: noelia , eutanasia , tedh
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