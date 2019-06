Una noche sangrienta: Cherie Currie, The Runaways y ¡Carrie!

La gran Cherie Currie, cantante de las pioneras rockeras The Runaways, acabó cubierta de sangre durante uno de sus shows. Te contamos la historia tras las impactantes imágenes. No es ningún secreto: la vocalista de The Runaways, Cherie Currie, se inspiró en David Bowie para construir su propia personalidad teatral y performativa, al igual que el resto de la banda, que siguió la imagen de otros músicos como Suzi Quatro e incluso Gene Simmons. El fotógrafo Brad Dawber estuvo en el Starwood de Los Ángeles, uno de los locales de conciertos [...]