Una noche en el Pirineo tras el rastro de una de las joyas de la fauna ibérica más amenazadas

El desmán ibérico es una especie catalogada desde este año en peligro de extinción y clave en el conocimiento de la calidad de los ríos.

