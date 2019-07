El Nobel de Química 2018: Creo que las compañías farmacéuticas son mejores que la burocracia estatal

Aunque el poder de la industria farmacéutica no debe ser "incontestable", hay que tener en cuenta que "si disminuye su influencia, puede que se reduzca la probabilidad de fabricar nuevos tratamientos" que puedan beneficiar a los ciudadanos. "Todo el poder corrompe", reflexiona el químico, para después preguntarse: "Pero, si la industria farmacéutica no tuviera su poder... ¿quién lo tendría?, ¿Sería preferible que estuviera en manos de la burocracia estatal? No, creo que las compañías farmacéuticas son mejores que la burocracia estatal"