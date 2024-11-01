La Nobel de la Paz Narges Mohammadi, en cuidados intensivos en Teherán: "Su vida pende de un hilo"

La vida de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi "pende de un hilo" mientras permanece ingresada en cuidados intensivos en Teherán, advirtió este lunes la Fundación que lleva su nombre, que denunció años de "negligencia médica sistemática" y reclamó su liberación incondicional. "La suspensión temporal de la condena de mi madre es totalmente insuficiente. Tras años de encarcelamiento, aislamiento y negligencia médica sistemática, su vida pende de un hilo en la UCI", declaró en un comunicado Ali Rahmani, hijo de la activista.