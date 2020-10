"El libre mercado es 'socialismo' para los ricos: la gente paga los costes y los ricos se llevan el beneficio - mercado para los pobres y abundante protección estatal para los ricos." Tuit de Noam Chomsky. (Original: The free market is 'socialism' for the rich: the public pays the costs and the rich get the benefit - markets for the poor and plenty of state protection for the rich. Noam Chomsky)