"No votéis a nuestro padre racista, homófobo y antisemita" [EN]

Casi todos los candidatos en las elecciones cuentan con el apoyo incondicional de sus familiares. Sin embargo, dos de los tres hijos del candidato republicano en Missouri, Steve West, tienen un mensaje para los votantes: no votéis a nuestro padre. "No puedo imaginármelo gobernando", dice su hija Emily. "Ha hecho muchos comentarios racistas y homófobos y no le gustan los judíos". Su hijo Andy tiene un discurso similar sobre su "fanático" padre: "Hay que pararlo. Su ideología es puro odio".