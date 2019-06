¿Por qué no todos los ministros cobran lo mismo?

El Congreso ha publicado las declaraciones de bienes de sus nuevos diputados este 6 de junio. En ellas aparecen los sueldos de todos los ministros en funciones, a excepción de Josep Borrell y Nadia Calviño, que no estaban en las listas socialistas de las elecciones generales y por tanto no han logrado escaño para esta legislatura. Al repasar sus declaraciones –pertenecen al 2018–, hay un dato que resulta llamativo: no todos los ministros han cobrado lo mismo por su trabajo.