No todos los casos de coronavirus son como una gripe, yo lo he pasado muy mal con dos neumonías

Se ha curado con un tratamiento experimental contra el sida ¿qué puede decirnos de él? Me preguntaron si aceptaba un tratamiento experimental y les dije inmediatamente que sí porque si me ayudaba a mí y luego podría ayudar a más gente, les contesté sobre la marcha y, la verdad, es que me ha ido de maravilla. El tratamiento consistía en dos pastillas por la mañana y dos por la tarde y una inyección en días alternos. Y a ver si sigue para que esto termine ya de una vez porque se está desorbitando un poco ¿no?