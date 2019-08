En medio de este mundo de arco iris y unicornios alguien tiene que ser el Grinch que rompa la magia y lo diga: No todo el mundo debería escribir un libro. Democratizar la escritura y poner un sueño al alcance de cualquiera parece inspirador, pero lo cierto es que ha inundado el mundo con libros basura. Habrá quien diga: pues no los compres ni los leas. Ahora bien, el problema no es solo que el mercado se llene de libros malos.