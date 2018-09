No, Tesla no pierde el sueño eléctrico

Acabo de leer un artículo publicado por Javier Armesto en La Voz de Galicia, titulado “Tesla pierde el sueño eléctrico“. Y me he quedado alucinado por la falta de rigor y la intoxicación informativa que destilan sus líneas. Vamos, me ha provocado un facepalm épico. Javier es jefe de la sección de tecnología de dicho diario, y periodista con más de 25 años de experiencia profesional a sus espaldas, especializado en tecnología y motor, según su perfil de LinkedIn.