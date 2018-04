"No terminamos de entender qué es lo que quiere el PSOE"

"Básicamente el PSOE tiene que decidir para qué sirve y qué proyecto tiene de país, porque muchos de sus votantes y de los miembros de la cámara no terminamos de entender qué es lo que quieren. En este presupuesto tienes el paquete más importante de conciliación que se ha aprobado en mucho tiempo; un plan que puede ayudar a jóvenes precarios, una subida de pensiones… No sé muy bien qué más quieren, y si quieren algo más lo que deberían hacer es sumarse y conseguir cosas. El ‘no es no’ nos mantiene en una parálisis que España no merece."