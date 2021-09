"No tenemos suficiente gas natural para nuestro consumo actual" Rumanía ya ha comenzado a extraer gas del almacenamiento [en]

En una entrevista con Financialintelligence.ro, el embajador ruso Valery Kuzmin dijo que Gazprom exportó un 350% más de gas a Rumania en la primera parte de septiembre en comparación con el mismo período del año pasado. Con respecto a los precios récord del gas en Rumania y en toda la UE, el embajador dijo que esto no se puede culpar a Rusia (cuyas entregas a la UE fueron más bajas que el año pasado), sino a aquellos países que no concluyeron contratos a largo plazo con Gazprom y no se cuidó de llenar sus tanques de almacenamiento a tiempo.