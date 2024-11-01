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“No soy un violador”: Trump arremete contra manifiesto de sospechoso en tensa entrevista con ‘60 Minutes’

El presidente calificó de “vergonzosa” a Norah O'Donnell, de CBS News, por leer fragmentos del texto en una entrevista emitida el domingo en 60 Minutes. El documento, que el sospechoso Cole Tomas Allen, de 31 años, habría enviado a familiares antes del ataque, decía: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

| etiquetas: trump , epstein , violador , 60 minutes , eeuu , cole allen
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2 comentarios
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#2 Bravok1 *
Para que el mundo lo entienda, si dice que el no es un violador, es que es un violador de mierda. Cuando el pedófilo no1 de EEUU dice algo, es exactamente lo contrario.

No solo es un violador, es un violador condenado.

Fuente: BBC.
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65540220
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menéame