“No soy un violador”: Trump arremete contra manifiesto de sospechoso en tensa entrevista con ‘60 Minutes’

El presidente calificó de “vergonzosa” a Norah O'Donnell, de CBS News, por leer fragmentos del texto en una entrevista emitida el domingo en 60 Minutes. El documento, que el sospechoso Cole Tomas Allen, de 31 años, habría enviado a familiares antes del ataque, decía: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.