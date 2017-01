El año ha arrancado con la obsesión por HTTPS, y como no podía ser de otra manera Google es la culpable de que se haya convertido en un tema de especial relevancia. No es algo nuevo, ni muchísimo menos, y la primera implementación de HTTPS data del año 1992, aunque no fue hasta el año 2000 cuando se convirtió en un estándar. Pero, arrancando desde lo más básico ¿qué es HTTPS, y por qué no son seguras las conexiones HTTP?