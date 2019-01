No será doblando calcetines como consigas la felicidad (un argumento estoico contra Marie Kondo)

En la serie producida por Netflix, Tidying Up with Marie Kondo, uno de los mottos más recurrentes es la pregunta “Does it spark joy?”, es decir, “¿Eso esparce alegría?” La pregunta es en realidad retórica, pues cuando Marie Kondo la formula, ya conoce la respuesta. En una época tan narcisista como la nuestra, donde el Yo intenta reinar como soberano indiscutible, no parece casual que las recomendaciones de esta autora hayan encontrado tanto eco.