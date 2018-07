No, el seleccionador de Croacia no ha escrito una carta anunciando que donará el premio económico ganado en el Mundial El texto viral y ficticio, en el que se hace una crítica a los políticos croatas y a la situación que vive el país, no fue escrita por Zlatko Dalić, sino por un aficionado anónimo en FacebookLa carta se viralizó tras ser compartida por una página no oficial de la selección croata, que se la atribuyó al seleccionador croata"Está claramente declarado como algo imaginario. Como un texto de alguna otra dimensión, de otro universo