Que no sea otra asesinada más, por favor

Ana y yo no éramos las mejores amigas; era una compañera de italiano, y se sentaba dos sillas al lado de la mía. El pasado día cuatro de junio, Ana fue asesinada a manos del exmarido de su hermana. El verdadero objetivo de este malnacido era su antigua pareja, pero, al no encontrarla, se ensañó con el pariente más cercano y más vulnerable, porque no tenía protección