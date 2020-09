Los solicitantes de asilo llevados a España por el Ministerio del Interior: "No sabemos qué hacer" (Ing.)

Ninguno de ellos sabe lo que pueden hacer ahora. "No sabemos qué hacer. Estamos sentados a unos cientos de metros del aeropuerto. No tenemos comida, ni agua, no sabemos dónde podemos ir. Estamos sin hogar y sin esperanza", dijo. A tres hermanos de Yemen que iban a embarcar en el vuelo del jueves se les concedió un indulto de última hora. Un lector del Guardian que leyó sobre su caso y que vive en España se ofreció a ayudarles. Ahora está tratando de buscar apoyo para los 11 solicitantes de asilo que quedaron fuera del aeropuerto.