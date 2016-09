El "no" rotundo de Sánchez a Rajoy desata la batalla interna en el PSOE

13 meneos 53 clics

Diaz lidera la rebelión pidiendo al líder socialista que no intente llegar al Gobierno con 85 diputados, pero aún no aclara cómo posicionarse. El secretario general del PSOE avisa que no se doblegará a la presiones de la derecha “política, mediática y económica”