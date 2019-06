"No es de recibo que el sector financiero y que la propia patronal hayan normalizado tan rápido a Vox"

"El acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de los últimos nueve meses ya no sirve, hace falta algo mucho más consolidado", explica el líder sindical. Emplaza al próximo Gobierno a desmontar ya la reforma laboral de 2012: "No va a haber un nuevo Estatuto de los Trabajadores salvo en la parte segunda de la legislatura y no podemos esperar tanto tiempo sin corregir las reformas laborales"."El feminismo es seguramente la cuestión que de una forma más importante ha vinculado vivencias de orden personal de las mujeres con un discurso político.