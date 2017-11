No quiero comparar ese mismo número con qué pasaría si fueran policías, o guardias civiles, o bomberos, o curas o albañiles. Es un insulto tener que comparar a todas las mujeres que han sido asesinadas con lo que sea, como si por sí mismas no fueran lo suficientemente importantes. Como si sus muertes no fueran relevantes por sí solas. No quiero porque es hacerlas de menos, ignorar que sus vidas contaban, que algunas tenían hijos además que ahora se han quedado huérfanos, que otras no y no por ello es menos grave, porque sus vidas contaban